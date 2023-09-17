Бійці ЗСУ заявили про звільнення Кліщіївки під Бахмутом

Бригада розмістила у себе на сторінці у Facebook відеозапис з військовими, які перебувають у Кліщіївці. Військові повідомили, що населений пункт було звільнено бійцями 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, та бригадою "Лють" зі складу "Гвардії наступу".

"Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам та працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження", - наголосили військовослужбовці.

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