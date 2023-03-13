Бійці ЗСУ провели бойові стрільби з танка Leopard 2, навчання в Німеччині завершується

Як зазначає видання, після курсу, який тривав кілька тижнів, солдати в понеділок відкрили бойову стрілянину на військовому полігоні Берген у Нижній Саксонії.

"Вчення дозволили українським військовослужбовцям вести бойові дії з використанням сучасної системи озброєння", - каже бригадний генерал Б'єрн Шульц, командувач школою танкових військ у Нижній Саксонії (Німеччина).

Як повідомлялося, українські військові проходять навчання на танках Leopard 2 у Німеччині. Захисники тренуються по 12 годин на день, 6 днів на тиждень.