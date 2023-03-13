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Бойцы ВСУ провели стрельбы из танка Leopard 2, обучение в Германии завершается

Фото: украинские военные завершают обучение на танках Leopard 2 в Германии (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные завершают обучение на танках Leopard 2 в Германии. Сегодня они уже провели боевые стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

Как отмечает издание, после курса, длившегося несколько недель, солдаты в понедельник открыли боевую стрельбу на военном полигоне Берген в Нижней Саксонии.

"Учения позволили украинским военнослужащим вести боевые действия с использованием современной системы вооружения", - говорит бригадный генерал Бьерн Шульц, командующий школой танковых войск в Нижней Саксонии (Германия).

Как сообщалось, украинские военные проходят обучение на танках Leopard 2 в Германии. Защитники тренируются по 12 часов в день, 6 дней в неделю.

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