Бойцы ВСУ провели стрельбы из танка Leopard 2, обучение в Германии завершается

Украинские военные завершают обучение на танках Leopard 2 в Германии. Сегодня они уже провели боевые стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF .

Как отмечает издание, после курса, длившегося несколько недель, солдаты в понедельник открыли боевую стрельбу на военном полигоне Берген в Нижней Саксонии.

"Учения позволили украинским военнослужащим вести боевые действия с использованием современной системы вооружения", - говорит бригадный генерал Бьерн Шульц, командующий школой танковых войск в Нижней Саксонии (Германия).

Как сообщалось, украинские военные проходят обучение на танках Leopard 2 в Германии. Защитники тренируются по 12 часов в день, 6 дней в неделю.