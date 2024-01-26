UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бійці ЗСУ показали відео, як за допомогою дронів знищили позиції росіян біля Бахмута

Ілюстративне фото: бійці ЗСУ показали відео, як за допомогою дронів знищили позиції росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські бійці спецпідрозділу "Ахіллес" показали відео знищення позицій росіян неподалік від Бахмута за допомогою дронів.

Як повідомляє РБК-Україна, відео було опубліковано у Telegram-каналі Сухопутних військ.

На відео видно, як українські військові за допомогою дронів відстежують переміщення окупантів. За даними військових, розрахунок роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр завдає удару по позиціях окупанта.

Не одноразово бійці ЗСУ знизували як самих росіян, так і їх техніку.

Російські втрати на війні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 380 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили 990 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 331 літак та 324 вертольоти РФ. 

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ