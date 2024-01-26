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Бойцы ВСУ показали видео, как с помощью дронов уничтожили позиции россиян у Бахмута

Иллюстративное фото: бойцы ВСУ показали видео, как с помощью дронов уничтожили позиции россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские бойцы спецподразделения "Ахиллес" показали видео уничтожение позиций россиян неподалеку от Бахмута с помощью дронов.

Как сообщает РБК-Украина, видео было опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск.

На видео видно, как украинские военные с помощью дронов отслеживают перемещение оккупантов. По данным военных, расчет роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр наносит удар по позициям оккупанта.

Не единожды бойцы ВСУ снизили как самих россиян, так и их технику.

Российские потери на войне

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также утраты техники, авиации и других средств войны.

Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 380 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 990 россиян. Также с начала полномасштабной войны уничтожен уже 331 самолет и 324 вертолета РФ.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

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БахмутВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ