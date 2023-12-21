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Бійці ЗСУ за допомогою дронів знищили 11 ворожих цілей під Бахмутом (відео)

Фото: ЗСУ за допомогою дронів знищили 11 ворожих цілей (facebook.com usofcom)
Автор: Каріна Левицька

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" уразила 11 ворожих цілей на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ Збройних сил України.

За даними військових, розрахунок роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр завдав удару по позиціях окупанта нічним бомбером.

 

"Українська "Баба Яга" вполювала 11 цілей", - повідомили в Сухопутних військах.

Зокрема серед втрат ворога:

  • БМП-2 - уражено 2 одиниці;
  • особовий склад - ліквідовано 2 одиниці;
  • позиції противника - уражено 7 одиниць.

"Ворог не сховається ні вдень, ні вночі", - додали українські військові.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 20 грудня, українські воїни ліквідували ще 1080 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 350 270 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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БахмутВійна Росії проти України