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Бойцы ВСУ с помощью дронов уничтожили 11 вражеских целей под Бахмутом (видео)

Фото: ВСУ с помощью дронов уничтожили 11 враждебных целей (facebook.com usofcom)
Автор: Карина Левицкая

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" поразила 11 вражеских целей на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

По данным военных, расчет роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр нанес удар по позициям оккупанта ночным бомбером.

"Украинская "Баба Яга" подстрелила 11 целей", - сообщили в Сухопутных войсках.

В частности, среди потерь врага:

  • БМП-2 - поражены 2 единицы;
  • личный состав - ликвидировано 2 единицы;
  • позиции противника - поражено 7 единиц.

"Враг не скроется ни днем, ни ночью", - добавили украинские военные.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 20 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 350270 военных.

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БахмутВойна России против Украины