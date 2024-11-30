Бійці Третьої штурмової уразили північнокорейський ПТРК у Харківській області

Бійці Третьої окремої штурмової бригади уразили північнокорейський ПТРК. Це сталося у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 3 ОШБр.
Як зазначається, пілоти FPV-дронів у Харківській області поцілили у північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4.
Також воїни спалили російський "Урал" та уразили захований окупантами КамАЗ.
Дісталося і піхоті противника. Третя штурмова зазначає, що оператори дронів атакували окупантів у будинку, а також замасковані укриття загарбників.
Третя штурмова показала кадри бойової роботи. На відео зафіксована робота підрозділу "Вітролом", бійців батальйону безпілотних систем.
Довідка. Bulsae-4 - це далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс, який виробляє КНДР. У липні 2024 року вперше повідомлялося про використання Росією цього озброєння на фронті. Bulsae-4 може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 км.
Нагадаємо, за даними розвідки, Північна Корея передала Росії боєприпаси та балістичні ракети, якими окупанти обстрілюють Україну.
Крім того, восени стало відомо, що КНДР також направила в Росії понад 10 тисяч солдатів для участі у війну проти України.
За повідомленнями Сил оборони, північнокорейські військові вже брали участь у бойових діях на території Курської області. ЗМІ повідомляють про загибель солдатів і офіцерів КНДР.
Західні ЗМІ також зазначали, що КНДР передала російській армії ракетні та артилерійські системи великої дальності.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.