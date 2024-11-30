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Бійці Третьої штурмової уразили північнокорейський ПТРК у Харківській області

Фото: бійці Третьої штурмової уразили північнокорейський ПТРК (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Третьої окремої штурмової бригади уразили північнокорейський ПТРК. Це сталося у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 3 ОШБр.

Як зазначається, пілоти FPV-дронів у Харківській області поцілили у північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4.

Також воїни спалили російський "Урал" та уразили захований окупантами КамАЗ.

Дісталося і піхоті противника. Третя штурмова зазначає, що оператори дронів атакували окупантів у будинку, а також замасковані укриття загарбників.

Третя штурмова показала кадри бойової роботи. На відео зафіксована робота підрозділу "Вітролом", бійців батальйону безпілотних систем.

 

Довідка. Bulsae-4 - це далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс, який виробляє КНДР. У липні 2024 року вперше повідомлялося про використання Росією цього озброєння на фронті. Bulsae-4 може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 км.

 

Участь КНДР у війні проти України

Нагадаємо, за даними розвідки, Північна Корея передала Росії боєприпаси та балістичні ракети, якими окупанти обстрілюють Україну.

Крім того, восени стало відомо, що КНДР також направила в Росії понад 10 тисяч солдатів для участі у війну проти України.

За повідомленнями Сил оборони, північнокорейські військові вже брали участь у бойових діях на території Курської області. ЗМІ повідомляють про загибель солдатів і офіцерів КНДР.

Західні ЗМІ також зазначали, що КНДР передала російській армії ракетні та артилерійські системи великої дальності.

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