Бійці Третьої штурмової уразили північнокорейський ПТРК у Харківській області

Участь КНДР у війні проти України

Нагадаємо, за даними розвідки, Північна Корея передала Росії боєприпаси та балістичні ракети, якими окупанти обстрілюють Україну.

Крім того, восени стало відомо, що КНДР також направила в Росії понад 10 тисяч солдатів для участі у війну проти України.

За повідомленнями Сил оборони, північнокорейські військові вже брали участь у бойових діях на території Курської області. ЗМІ повідомляють про загибель солдатів і офіцерів КНДР.

Західні ЗМІ також зазначали, що КНДР передала російській армії ракетні та артилерійські системи великої дальності.

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