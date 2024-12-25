Бійці Третьої штурмової бригади зачистили посадку та взяли групу росіян в полон (відео)

Зокрема, військові опублікували відео того, як відбувалася операція.

Як можна побачити, на штурм позицій противника виїхали два танки та два бронетранспортери М-113. Далі танки відкрили вогонь, а під їх прикриттям вже наближалися БТР.

Подавляючи ворога, М-113 висадили десант та почали від'їжджати, після чого штурмова група розпочала рух. Згодом ворожа піхота почала здаватися в полон.

В цей момент противник активно завдавав ударів по позиції, а М-113 під обстрілом висунувся на місце події, щоб забрати полонених та пораненого. Як результат, задача була виконана.