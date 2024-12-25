Бійці Третьої штурмової бригади зачистили посадку та взяли групу росіян в полон (відео)

Бійці Третьої окремої штурмової бригади успішно зачистили посадку та взяли у полон цілу групу російських окупантів. Події відбувалися в Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригади.
Зокрема, військові опублікували відео того, як відбувалася операція.
Як можна побачити, на штурм позицій противника виїхали два танки та два бронетранспортери М-113. Далі танки відкрили вогонь, а під їх прикриттям вже наближалися БТР.
Подавляючи ворога, М-113 висадили десант та почали від'їжджати, після чого штурмова група розпочала рух. Згодом ворожа піхота почала здаватися в полон.
В цей момент противник активно завдавав ударів по позиції, а М-113 під обстрілом висунувся на місце події, щоб забрати полонених та пораненого. Як результат, задача була виконана.
Нагадаємо, сьогодні Третя штурмова бригада показала відео, на якому знову знищила об'єкти окупантів. Зокрема, було підірвано склад, спалено кілька укриттів із технікою противника, а також уражено два міномети.
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