RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Бойцы Третьей штурмовой бригады зачистили посадку и взяли группу россиян в плен (видео)

Фото: задачи выполняли благодаря танкам, БТР и десанту (zsu.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады успешно зачистили посадку и взяли в плен целую группу российских оккупантов. События происходили в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригады.

В частности, военные опубликовали видео того, как происходила операция.

 

Как можно увидеть, на штурм позиций противника выехали два танка и два бронетранспортера М-113. Далее танки открыли огонь, а под их прикрытием уже приближались БТР.

Подавляя врага, М-113 высадили десант и начали отъезжать, после чего штурмовая группа начала движение. Впоследствии вражеская пехота начала сдаваться в плен.

В этот момент противник активно наносил удары по позиции, а М-113 под обстрелом выдвинулся на место происшествия, чтобы забрать пленных и раненого. Как результат, задача была выполнена.

Напомним, сегодня Третья штурмовая бригада показала видео, на котором вновь уничтожила объекты оккупантов. В частности, был подорван склад, сожжено несколько укрытий с техникой противника, а также поражено два миномета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине