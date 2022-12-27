UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бійці тероборони тренувалися зачищати об’єкти від ворога (фото)

Фото: бійці тероборони тренувалися зачищати об’єкти від ворога (facebook.com/AFUkraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бійці територіальної оборони провели тренування на північних ділянках кордону, в рамках якого відпрацьовували зачистку об’єктів від ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Збройні сили України.

"Днями на північних ділянках кордону відбулося тренування тактики та дій малими групами окремих підрозділів Сил ТрО ЗСУ", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час зачистки об’єктів від противника вступили в взаємодію військові стрілецького батальйну 120 бригаду тероборони ЗСУ та підпорядковані підрозділи Нацгвардії.

Бійці відпрацьовували швидкість та алгоритм дій в умовах близьких до бойових.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники провели тренування у Київській області. Вони відпрацювали протидію ворожим ДРГ.

Окрім того, у Британії показали, як проходили одні з останніх в цьому році навчання військових ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУМіністерство оборони УкраїниВійна Росії проти України