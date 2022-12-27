Бійці тероборони тренувалися зачищати об’єкти від ворога (фото)

"Днями на північних ділянках кордону відбулося тренування тактики та дій малими групами окремих підрозділів Сил ТрО ЗСУ", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час зачистки об’єктів від противника вступили в взаємодію військові стрілецького батальйну 120 бригаду тероборони ЗСУ та підпорядковані підрозділи Нацгвардії.

Бійці відпрацьовували швидкість та алгоритм дій в умовах близьких до бойових.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники провели тренування у Київській області. Вони відпрацювали протидію ворожим ДРГ.

Окрім того, у Британії показали, як проходили одні з останніх в цьому році навчання військових ЗСУ.

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