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Бійці тероборони на півдні знищили російський човен під час спроби висадки десанту

Фото: бійці тероборони на півдні знищили російський човен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці територіальної оборони знищили російський човен на півдні України. Окупанти намагалися висадити десант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал одеської міської влади.

На відео зафіксована робота воїнів 126 бригади ТРО. Захисники завдяки безпілотнику уразили ворожий човен під час спроби висадки десанту. Після влучного удару у росіян зникли ознаки життя

Зазначається, що загарбники хотіли висадитися на правий берег Дніпра на півдні України.

 

Ситуація на півдні України

Нагадаємо, українські військові звільнили Херсон та правий берег Дніпра Херсонської області восени минулого року. Після цього окупанти почали тероризувати мирне населення постійними обстрілами.

Крім того, окупанти не покидають планів знову захопити втрачені території. Тому загарбники вдаються до провокацій. Зокрема, намагаються висадитися на правому березі Херсонської області.

Так, нещодавно українські бійці знищили три човни росіян на півдні України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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