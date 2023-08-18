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Бойцы теробороны на юге уничтожили российскую лодку при попытке высадки десанта

Фото: бойцы теробороны на юге уничтожили российскую лодку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы территориальной обороны уничтожили российскую лодку на юге Украины. Оккупанты пытались высадить десант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал одесских городских властей.

На видео зафиксирована работа воинов 126-й бригады ТРО. Защитники благодаря беспилотнику поразили вражескую лодку при попытке высадки десанта. После точного удара у россиян исчезли признаки жизни

Отмечается, что захватчики хотели высадиться на правый берег Днепра на юге Украины.

 

Ситуация на юге Украины

Напомним, украинские военные освободили Херсон и правый берег Днепра Херсонской области осенью прошлого года. После этого оккупанты начали терроризировать мирное население постоянными обстрелами.

Кроме того, оккупанты не покидают планов снова захватить утраченные территории. Поэтому захватчики прибегают к провокациям. В частности, пробуют высадиться на правом берегу Херсонской области.

Так, недавно украинские бойцы уничтожили три лодки россиян на юге Украины.

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