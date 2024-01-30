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Бійці ССО знищили ворожу БМП, яка намагалася уразити українські екіпажі БпАК (відео)

Херсонська область , Вівторок 30 січня 2024 09:25
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Бійці ССО знищили ворожу БМП, яка намагалася уразити українські екіпажі БпАК (відео) Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Воїни Сил спеціальних операцій знищили російську БМП, яка намагалася уразити українські екіпажі БпАК у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram CCO.

Як повідомляється, оператори одного з підрозділів ССО під час ведення нічної розвідки виявили на лівому березі Херсонської області російську БМП, яка вийшла на полювання на українські екіпажі БпАК.

По ворожій цілі було оперативно нанесено вогневого ураження ударними дронами. В результаті БМП противника знищена вщент, а українські пілоти продовжили свою роботу зі знищення окупантів на лівому березі Дніпра.

Втрати Росії в Україні

Протягом минулої доби, 29 січня, українські військові ліквідували ще 960 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 384 140 одиниць особового складу.

Окрім того, ЗСУ знищили 10 танків, 29 ББМ, 31 артсистему та іншу техніку ворога.

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