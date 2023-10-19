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Бійці ССО знищили три танки окупантів на Донецькому напрямку (відео)

Фото: бійці ССО знищили три танки окупантів на Донецькому напрямку (facebook.com/usofcom)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) знищили три танки та іншу техніку російських окупантів на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Хороші новини з передової - завдяки ССО у росіян поменшало танків", - йдеться в дописі під відео.

Так, під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори 73-го центру ССО виявили ворожу техніку. Екіпажі ударних БПАК спрацювали майстерно, і точними ударами знищили три танки противника, а також іншу техніку.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 19 жовтня, склали 630 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та вертоліт.

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Війна Росії проти УкраїниСили спеціальних операційДонецька область