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Бойцы ССО уничтожили три танка оккупантов на Донецком направлении (видео)

Фото: бойцы ССО уничтожили три танка оккупантов на Донецком направлении (facebook.com/usofcom)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы Сил специальных операций (ССО) уничтожили три танка и другую технику российских оккупантов на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

"Хорошие новости с передовой - благодаря ССО у россиян поубавилось танков", - говорится в сообщении под видео.

Так, во время разведывательных действий в Донецком направлении операторы 73-го центра ССО обнаружили вражескую технику. Экипажи ударных БПАК сработали мастерски, и точными ударами уничтожили три танка противника, а также другую технику.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 19 октября, составили 630 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 290 680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и вертолет.

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Война России против УкраиныСилы специальных операцийДонецкая область