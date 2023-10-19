Бойцы ССО уничтожили три танка оккупантов на Донецком направлении (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

"Хорошие новости с передовой - благодаря ССО у россиян поубавилось танков", - говорится в сообщении под видео.



Так, во время разведывательных действий в Донецком направлении операторы 73-го центра ССО обнаружили вражескую технику. Экипажи ударных БПАК сработали мастерски, и точными ударами уничтожили три танка противника, а также другую технику.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 19 октября, составили 630 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 290 680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и вертолет.