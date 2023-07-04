Бійці ССО знищили три "Гради" окупантів в районі Бахмута (відео)

Так, оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в ході спеціальної розвідки виявили місцезнаходження трьох одиниць БМ-21 "Град" в тилу ворога.

"Координати оперативно передали побратимам з Сил оборони. Вся техніка та особовий склад були знищені "смачними" влучаннями нашої артилерії", - розповіли військові.

Втрати РФ в Україні

За даними на ранок вівторка, 4 липня, ЗСУ ліквідували за добу 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231030 військових.

Крім того, ЗСУ знищили 32 артсистеми та 29 БПЛА. Крім того, днем раніше українські військові збили російський вертоліт Ка-52 з Javelin на Бердянському напрямку.