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Бойцы ССО уничтожили три "Града" оккупантов в районе Бахмута (видео)

Фото: бойцы ССО уничтожили три "Града" оккупантов в районе Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские силы обороны уничтожили три российских града в районе Бахмута Донецкой области. Там идут тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций.

Так, операторы одного из подразделений Сил специальных операций в ходе специальной разведки обнаружили местонахождение трех единиц БМ-21 "Град" в тылу врага.

"Координаты оперативно передали собратьям из Сил обороны. Вся техника и личный состав были уничтожены "вкусными" попаданиями нашей артиллерии", - рассказали военные.

Потери РФ в Украине

По данным на утро вторника, 4 июля, ВСУ ликвидировали за сутки 770 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 231030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 32 артсистемы и 29 БПЛА. Кроме того, днем ранее украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 из Javelin на Бердянском направлении. Также на Южном направлении ВСУ уничтожили 21 оккупанта и вражескую гаубицу "Гиацинт-Б".

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Бахмут