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Бійці ССО знищили три "Гради" окупантів в районі Бахмута (відео)

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Бахмут, Вівторок 04 липня 2023 08:47
Бійці ССО знищили три "Гради" окупантів в районі Бахмута (відео) Фото: бійці ССО знищили трьох "Град" окупантів у районі Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські сили оборони знищили три російські гради в районі Бахмута Донецької області. Там точаться тяжкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій.

Так, оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в ході спеціальної розвідки виявили місцезнаходження трьох одиниць БМ-21 "Град" в тилу ворога.

"Координати оперативно передали побратимам з Сил оборони. Вся техніка та особовий склад були знищені "смачними" влучаннями нашої артилерії", - розповіли військові.

Втрати РФ в Україні

За даними на ранок вівторка, 4 липня, ЗСУ ліквідували за добу 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231030 військових.

Крім того, ЗСУ знищили 32 артсистеми та 29 БПЛА. Крім того, днем раніше українські військові збили російський вертоліт Ка-52 з Javelin на Бердянському напрямку.

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