Бійці ССО знищили окупантів в тилу РФ у Курській області (відео)

Бої у Курській області

Українські військові вже кілька місяців ведуть наступ у Курській області.

При цьому, як раніше писало РБК-Україна, російські окупанти не знають планів військового командування Сил оборони України щодо Курської області. Це для них найбільша небезпека.

Додамо, що за даними на кінець жовтня в Курській області РФ втратила 17 819 військових, у тому числі пораненими та вбитими. Крім того, 700 росіян було взято в полон.

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