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Бойцы ССО уничтожили оккупантов в тылу РФ в Курской области (видео)

Фото: бойцы ССО уничтожили оккупантов в тылу РФ в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военные силы спецопераций (ССО) провели операцию в тылу РФ в Курской области. Были уничтожены 14 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

"В результате успешных действий в тылу врага, воины ССО уничтожили 14 оккупантов и троих захватили в плен", - говорится в сообщении.

Бои в Курской области

Украинские военные уже несколько месяцев ведут наступление в Курской области.

При этом, как ранее писало РБК-Украина, российские оккупанты не знают планов военного командования Сил обороны Украины по Курской области. Это для них является наибольшей опасностью.

Добавим, что по данным на конец октября в Курской области РФ потеряла 17 819 военных, в том числе ранеными и убитыми. Кроме того, 700 россиян были взяты в плен.

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