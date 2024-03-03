Бійці ССО знищили місце розташування та зберігання ворожих безпілотників (відео)

Захисники зазначили, що одна з груп операторів дронів Сил спецоперацій в ході розвідки виявили на Донецькому напрямку низку ворожих цілей.

Воїнам за один день вдалося знищити склад боєприпасів РФ, місце розташування та зберігання групи БПЛА противника та ретранслятор.

"Всі цілі було знищено завдяки вмілим діям наших воїнів. Крім того, в ході ураження знищено 3 одиниці живої сили противника", - йдеться у повідомленні.

Втрати російської армії

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 416 тисяч солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1160 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Додамо, що російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники захопили Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони вибили ворога з Орлівки та Красногорівки на сході України.