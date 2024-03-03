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Бойцы ССО уничтожили место расположения и хранения вражеских беспилотников (видео)

Фото: бойцы ССО уничтожили место хранения вражеских беспилотников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Сил спецопераций уничтожили место расположения и хранения группы вражеских беспилотников. Это произошло на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

Защитники отметили, что одна из групп операторов дронов Сил спецопераций в ходе разведки обнаружили на Донецком направлении ряд вражеских целей.

Воинам за один день удалось уничтожить склад боеприпасов РФ, место расположения и хранения группы БПЛА противника и ретранслятор.

"Все цели были уничтожены благодаря умелым действиям наших воинов. Кроме того, в ходе поражения уничтожены 3 единицы живой силы противника", - говорится в сообщении.

 

Потери российской армии

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 416 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 1160 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Добавим, что российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россияне захватили Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны выбили врага из Орловки и Красногоровки на востоке Украины.

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