Бійці ССО знищили два РЕБи росіян в районі Бахмута (відео)

"Там наші воїни провели розвідку позицій противника, і після виявлення цілей вдало навели та скорегували артилерію Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Військові додали, що загалом за невеликий період часу влучним вогнем було уражено 9 ворожих цілей.

"Окрім комплексів РЕБ також було знищено артилерійські гармати, бронетехніку противника", - додали бійці ССО.

Разом із розвідниками свої задачі відпрацьовують і оператори FPV-дронів, які завдають ударів не лише по техніці і живій силі, а й знищують засоби спостереження противника.

Втрати РФ в Україні

За даними на ранок вівторка, 25 липня, ЗСУ ліквідували ще 600 російських загарбників, а також знищили 30 ворожих артсистем. Загальна кількість втрат у живій силі з початку вторгнення РФ в Україну становить 243 220 окупантів.