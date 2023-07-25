RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бойцы ССО уничтожили два РЭБа россиян в районе Бахмута (видео)

Фото: бойцы ССО уничтожили два РЭБа россиян в районе Бахмута Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБы) "Тирада" и "Леер-2" уничтожили аэроразведчики одного из подразделений ССО Украины. Это произошло на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.

"Там наши воины провели разведку позиций противника, и после обнаружения целей удачно привели и скорректировали артиллерию сил обороны", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что всего за небольшой период времени точным огнем было поражено 9 вражеских целей.

"Помимо комплексов РЭБ также были уничтожены артиллерийские пушки, бронетехника противника", - добавили бойцы ССО.

Вместе с разведчиками свои задачи отрабатывают и операторы FPV-дронов, которые наносят удары не только по технике и живой силе, но и уничтожают средства наблюдения противника.

Потери РФ в Украине

По данным на утро вторника, 25 июля, ВСУ ликвидировали еще 600 российских захватчиков, а также уничтожили 30 вражеских артсистем. Общее количество потерь в живой силе с начала вторжения РФ в Украину составляет 243 220 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна в Украине