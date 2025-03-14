Бійці ССО здійснили "наліт" на ворожі позиції у Курській області (відео)

Бої у Курській області

Нагадаємо, влітку 2024 року Сили оборони України розпочали операцію у Курській області. Наразі росіяни намагаються витиснути ЗСУ з позицій.

Однак на початку березня ситуація у Курській області ускладнилася. За даними джерел РБК-Україна, війська РФ намагаються перерізати дорогу Суджа-Суми, щоб створити оперативне оточення українських військ.

Також сьогодні Генштаб спростував заяви про "оточення" українських військ у Курській області.

Окрім того, повідомляється, що росіяни змогли просунутись до міста Суджа, а російське міноборони вже заявило про взяття міста під контроль. Що відомо про бої за Суджу - читайте за посиланням.

Детальніше про бої у Курській області та чи вдасться ЗСУ втримати буферну зону - у матеріалі РБК-Україна.

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