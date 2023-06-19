Бійці ССО зайшли в окопи окупантів з тилу, знищивши 10 військових РФ

Так, на півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога.

"Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька", - йдеться в повідомленні.

Оговтавшись від несподіванки деякі солдати противника намагалися чинити опір. Але, як додають військові, це їм не допомогло.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, російські військові зосередили основні сили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На зазначених ділянках фронту сталося 24 бойові зіткнення за минулу добу.

Зокрема, в районі Бахмута Донецької області ворог пробував наступати в напрямку Оріхово-Василівки (Бахмутський район), але безуспішно. Як уточнює у своєму звіті Інститут вивчення війни, ЗСУ просунулися в районі Кліщіївки Донецької області.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, на Бердянському та Мелітопольському напрямках вдалося звільнити 8 населених пунктів, у тому числі й село П'ятихатки Запорізької області, про втрату контролю над яким 18 червня повідомили окупанти, але потім передумавши, розповіли про нібито успішне відбиття всіх атак Сил оборони.