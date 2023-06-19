Бойцы ССО зашли в окопы оккупантов с тыла, уничтожив 10 военных РФ

Бойцы Сил специальных операций (ССО) совершили вылазку в тыл врага. Пробравшись в окопы оккупантов, они уничтожили 10 военных российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram CСО.
Так, на юге при выполнении задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу.
"Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох", - говорится в сообщении.
Оправившись от неожиданности некоторые солдаты противника пытались сопротивляться. Но как добавляют военные, это им не помогло.
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