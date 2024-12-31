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Бійці ССО зайняли село в Курській області (відео)

Фото: ССО вибили війська КНДР з села у Курській області (sof.mil.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ завдяки наступальним діям зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ССО.

"Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі", - йдеться у повідомленні.

Виявилося, що разом із російськими військовими, село тримали також війська Північної Кореї, додали у ССО.

Операція ЗСУ в Курській області

Нагадаємо, Збройні сили України почали операцію в Курській області 6 серпня, зайнявши більше 1 тисячі квадратних кілометрів. Потім російська армія за допомогою військ КНДР змогла відбити частину території.

За даними центру Разумкова, більшість українців (58%) підтримали операцію ЗСУ. Респондентів запитували, як вони ставляться до того, що українські війська ведуть бойові дії не тільки на території України, а й Росії. Ставилися до цього негативно 20% опитаних, 7% - байдуже, і 16% не визначилися.

За даними "Левада-центру", операція ЗСУ в Курській області стала головною подією для жителів Росії у 2024 році.

 

В Україні ССО є окремим родом військ Збройних сил України (ЗСУ) з 2016 року. Вони відзначилися в російсько-українській війні, демонструючи високий рівень професіоналізму і боєздатності.

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Курська область