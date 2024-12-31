Бійці ССО зайняли село в Курській області (відео)

"Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі", - йдеться у повідомленні.

Виявилося, що разом із російськими військовими, село тримали також війська Північної Кореї, додали у ССО.

Операція ЗСУ в Курській області

Нагадаємо, Збройні сили України почали операцію в Курській області 6 серпня, зайнявши більше 1 тисячі квадратних кілометрів. Потім російська армія за допомогою військ КНДР змогла відбити частину території.

За даними центру Разумкова, більшість українців (58%) підтримали операцію ЗСУ. Респондентів запитували, як вони ставляться до того, що українські війська ведуть бойові дії не тільки на території України, а й Росії. Ставилися до цього негативно 20% опитаних, 7% - байдуже, і 16% не визначилися.

За даними "Левада-центру", операція ЗСУ в Курській області стала головною подією для жителів Росії у 2024 році.