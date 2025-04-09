Бійці ССО зачистили частину села від росіян на одному з найгарячіших напрямків (відео)

"На одному з найгарячіших напрямків оператори 3 полку ССО зачистили частину населеного пункту від окупантів", - йдеться у повідомленні.

Так, в ході операції група зайшла в село, та перевірила всі будівлі та укриття. Під час зачистки оператори ССО знищили кількох окупантів армії РФ і вилучили засоби звʼязку.

"Це дало змогу підрозділам Сил оборони і тактичним групам 3-го полку ССО просуватися далі, виконуючи наступні завдання", - додали спецпризначенці.