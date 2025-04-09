Бойцы ССО зачистили часть села от россиян на одном из самых горячих направлений (видео)

"На одном из самых горячих направлений операторы 3 полка ССО зачистили часть населенного пункта от оккупантов", - говорится в сообщении.

Так, в ходе операции группа зашла в село, и проверила все здания и укрытия. Во время зачистки операторы ССО уничтожили нескольких оккупантов армии РФ и изъяли средства связи.

"Это позволило подразделениям Сил обороны и тактическим группам 3-го полка ССО продвигаться дальше, выполняя следующие задачи", - добавили спецназовцы.