Начальник Генштабу ЗСУ назвав співвідношення втрат у Курській області

Російська Федерація втрачає у боях в Курській області набагато більше солдат, ніж Збройні сили України. Зокрема, цифри втрат ворога перевищують у сім разів.

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"З рахунком один до шести, один до семи, більше втрат у противника. Це колосальні втрати", - сказав він.

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю Баргилевич розповів, що на території Курської області Росії перебуває понад 11 тисяч північнокорейських військових. Ба більше, солдати КНДР вже брали участь у боях проти Збройних сил України.

"Це в основному підрозділи загальновійськові. Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоб вести операції в Європейській частині", - додав начальник Генштабу ЗСУ.

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