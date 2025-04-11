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Бійці ССО взяли у полон 14 росіян у Курській області, серед них троє офіцерів

Фото: бійці ССО взяли у полон 14 росіян у Курській області (facebook.com/usofcom)
Автор: Тетяна Степанова

У Курській області підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом останніх декількох днів взяли у полон 14 російських військових. У тому числі й трьох офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

"Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом останніх декількох днів взяли в полон 14 російських військових, в тому числі й трьох офіцерів, на території Курської  області РФ", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, оператори ССО проводили серію спеціальних дій у Курській області. Під час низки вогневих контактів з противником, воїни змушували ворожі війська здаватися в полон. 

В результаті спланованих та злагоджених дій також було знищено близько 30 російських військових..

"Задачі виконані без втрат. Всі військовополонені вже дають свідчення", - зазначили у ССО.

Фото: бійці ССО взяли у полон 14 росіян у Курській області (t.me/ukr_sof)

Операції ССО у Курській області

Нагадаємо, нещодавно бійці ССО взяли в полон двох російських військових у Курській області. Операція стала частиною спеціальних дій для знищення ворожих сил.

Раніше підрозділи ССО взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.

Також повідомлялося, що воїни 8-го полку ССОздійснили наліт на позиції військ РФ у Курській області. Тоді було ліквідовано 10 окупантів, ще трьох взято в полон.

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Курська областьСили спеціальних операційВійна в Україні