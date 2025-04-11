Бійці ССО взяли у полон 14 росіян у Курській області, серед них троє офіцерів

"Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом останніх декількох днів взяли в полон 14 російських військових, в тому числі й трьох офіцерів, на території Курської області РФ", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, оператори ССО проводили серію спеціальних дій у Курській області. Під час низки вогневих контактів з противником, воїни змушували ворожі війська здаватися в полон.

В результаті спланованих та злагоджених дій також було знищено близько 30 російських військових..

"Задачі виконані без втрат. Всі військовополонені вже дають свідчення", - зазначили у ССО.

Фото: бійці ССО взяли у полон 14 росіян у Курській області (t.me/ukr_sof)