Бойцы ССО взяли в плен 14 россиян в Курской области, среди них трое офицеров

В Курской области подразделения Сил специальных операций ВСУ в течение последних нескольких дней взяли в плен 14 российских военных. В том числе и трех офицеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.
"Подразделения Сил специальных операций ВСУ в течение последних нескольких дней взяли в плен 14 российских военных, в том числе и трех офицеров, на территории Курской области РФ", - говорится в сообщении.
Как рассказали военные, операторы ССО проводили серию специальных действий в Курской области. Во время ряда огневых контактов с противником, воины заставляли вражеские войска сдаваться в плен.
В результате спланированных и слаженных действий также было уничтожено около 30 российских военных.
"Задачи выполнены без потерь. Все военнопленные уже дают показания", - отметили в ССО.
Фото: бойцы ССО взяли в плен 14 россиян в Курской области (t.me/ukr_sof)
Напомним, недавно бойцы ССО взяли в плен двух российских военных в Курской области. Операция стала частью специальных действий для уничтожения вражеских сил.
Ранее подразделения ССО взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.
Также сообщалось, что воины 8-го полка ССО совершили налет на позиции войск РФ в Курской области. Тогда было ликвидировано 10 оккупантов, еще трое взяты в плен.
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