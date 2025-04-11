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Бойцы ССО взяли в плен 14 россиян в Курской области, среди них трое офицеров

Фото: бойцы ССО взяли в плен 14 россиян в Курской области (facebook.com/usofcom)
Автор: Татьяна Степанова

В Курской области подразделения Сил специальных операций ВСУ в течение последних нескольких дней взяли в плен 14 российских военных. В том числе и трех офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

"Подразделения Сил специальных операций ВСУ в течение последних нескольких дней взяли в плен 14 российских военных, в том числе и трех офицеров, на территории Курской области РФ", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, операторы ССО проводили серию специальных действий в Курской области. Во время ряда огневых контактов с противником, воины заставляли вражеские войска сдаваться в плен.

В результате спланированных и слаженных действий также было уничтожено около 30 российских военных.

"Задачи выполнены без потерь. Все военнопленные уже дают показания", - отметили в ССО.

Фото: бойцы ССО взяли в плен 14 россиян в Курской области (t.me/ukr_sof)

 

Операции ССО в Курской области

Напомним, недавно бойцы ССО взяли в плен двух российских военных в Курской области. Операция стала частью специальных действий для уничтожения вражеских сил.

Ранее подразделения ССО взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.

Также сообщалось, что воины 8-го полка ССО совершили налет на позиции войск РФ в Курской области. Тогда было ликвидировано 10 оккупантов, еще трое взяты в плен.

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