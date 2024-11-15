Бійці ССО врятували 16 українських військових з оточення у Курській області

Бої у Курській області

Нагадаємо, у серпні ЗСУ розпочали операцію у Курській області, зайнявши понад сотню населених пунктів (понад 1 тисячі квадратних кілометрів). Наразі там йдуть бої, росіяни намагаються відбити свої території.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, наразі задачею українських бійців у Курській області знищення ворога на його території.

За його словами, протягом майже трьох місяців бойових дій у Курській області російська сторона втратила понад 20 тисяч військовослужбовців. Також було знищено 1101 одиницю російської військової техніки та озброєння.

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