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Бойцы ССО спасли 16 украинских военных из окружения в Курской области

Иллюстративное фото: бойцы ССО (ссо.mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Операторы 73 морского центра во время спецоперации в Курской области спасли из окружения 16 военнослужащих трех разных подразделений Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных сделок.

Как сообщается, в 02:00 ночи операторы ССО получили боевую задачу вывести из окружения группу военнослужащих из дружественных подразделений.

В течение двух часов операторы спланировали задачу и выдвинулись на двух бронированных Humvee на спасение собратьев.

"Мы залетели туда на Humvee, погрузили состав дружеских сил и отправились назад", - рассказал Брюс, оператор 73 центра ССО.

Эвакуационная группа вырывалась под огнем вражеского танка и шквального пулеметного огня, а также FPV-дрона.

На опубликованном видео спасенные военнослужащие Сил обороны благодарят операторов ССО.

Бои в Курской области

Напомним, в августе ВСУ начали операцию в Курской области, заняв более сотни населенных пунктов (более 1 тысячи квадратных километров). Сейчас там идут бои, россияне пытаются отбить свои территории.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, задачей украинских бойцов в Курской области является уничтожение врага на его территории.

По его словам, в течение почти трех месяцев боевых действий в Курской области российская сторона потеряла более 20 тысяч военнослужащих. Также была уничтожена 1101 единица российской военной техники и вооружения.

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