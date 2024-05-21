Бійці ССО за три тижні знищили пів дивізіону російських ЗРК "Бук"

Оператори 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій (ССО) за три тижні знищили чотири зенітно-ракетні комплекси "Бук" росіян, тобто пів дивізіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.
"Оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків", - йдетьсяв повідомленні.
Як зазначили в ССО, три ворожі ЗРК було уражено наприкінці квітня - початку травня. Четвертий "Бук" українські воїни знищили днями.
Під час розвідувальних дій оператори виявили місце розташування "Бук". По ворожій цілі оперативно нанесено вогневе ураження ударним дроном.
"Зазначимо, що це - одна з останніх новітніх розробок, яка поступила на озброєння Сил спеціальних операцій. Результат влучної роботи ССО - палаючі залишки російського заліза", - додали у Силах спецоперацій.
Втрати Росії у війні в Україні за минулу добу склали 1380 окупантів. Таким чином загальні втрати ворожої армії вже перевищили 495 тисяч військових.
Крім того, за минулу добу ЗСУ знищили 15 танків, 34 ББМ, 42 артсистеми та іншу техніку ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.