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Бойцы ССО за три недели уничтожили пол дивизиона российских ЗРК "Бук"

Фото: ЗРК "Бук" (buk.opk.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Операторы 3-го отдельного полка Сил специальных операций (ССО) за три недели уничтожили четыре зенитно-ракетных комплекса "Бук" россиян, то есть пол дивизиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

"Операторы 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений", - говорится в сообщении.

Как отметили в ССО, три вражеских ЗРК были поражены в конце апреля - начале мая. Четвертый "Бук" украинские воины уничтожили на днях.

В ходе разведывательных действий операторы обнаружили местоположение "Бук". По враждебной цели оперативно нанесено огневое поражение ударным дроном.

"Отметим, что это - одна из последних новейших разработок, поступившая на вооружение Сил специальных операций. Результат меткой работы ССО - горящие остатки российского железа", - добавили в Силах спецопераций.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине за прошедшие сутки составили 1380 оккупантов. Таким образом, общие потери вражеской армии уже превысили 495 тысяч военных.

Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 15 танков, 34 ББМ, 42 артсистемы и другую технику врага.

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