Бійці ССО скоригували вогонь HIMARS по командно-штабній машині росіян (відео)

Як повідомляється, оператори 3-го полку ССО на Донецькому напрямку зафіксували переміщення командно-штабної машини Р-149 АКШ. Цю техніку ворог використовував для управління своїми підрозділами.

Спецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували по КШМ вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок удару машину було знищено вщент.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 20 листопада, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 210 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки та 4 артсистеми.

Зокрема, на Таврійському напрямку українські бійці за минулу добу знищили майже 300 окупантів, військову техніку та склад боєприпасів ворога.

Окрім того, українські захисники за допомогою безпілотників, зібраних у рамках державного проекту "Армія дронів", за тиждень мінусували понад 200 одиниць військової техніки російських окупантів.