Бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по командно-штабной машине россиян (видео)

Бойцы Сил специальных операций на Донецком направлении скорректировали огонь HIMARS по технике оккупантов, которую враг использовал для управления своими подразделениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.
Как сообщается, операторы 3-го полка ССО на Донецком направлении зафиксировали перемещение командно-штабной машины Р-149 АКШ. Эту технику враг использовал для управления своими подразделениями.
Спецназовцы провели дополнительные разведывательные действия и скорректировали по КШМ огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате удара машина была полностью уничтожена.
По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 20 ноября, составили 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 210 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 4 артсистемы.
В частности, на Таврическом направлении украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили около 300 оккупантов, военную технику и склад боеприпасов врага.
Кроме того, украинские защитники с помощью беспилотников, собранных в рамках государственного проекта "Армия дронов", за неделю минусовали более 200 единиц военной техники российских оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.