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Бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по командно-штабной машине россиян (видео)

Фото: бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по командно-штабной машине россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы Сил специальных операций на Донецком направлении скорректировали огонь HIMARS по технике оккупантов, которую враг использовал для управления своими подразделениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

Как сообщается, операторы 3-го полка ССО на Донецком направлении зафиксировали перемещение командно-штабной машины Р-149 АКШ. Эту технику враг использовал для управления своими подразделениями.

Спецназовцы провели дополнительные разведывательные действия и скорректировали по КШМ огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате удара машина была полностью уничтожена.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 20 ноября, составили 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 210 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 4 артсистемы.

В частности, на Таврическом направлении украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили около 300 оккупантов, военную технику и склад боеприпасов врага.

Кроме того, украинские защитники с помощью беспилотников, собранных в рамках государственного проекта "Армия дронов", за неделю минусовали более 200 единиц военной техники российских оккупантов.

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