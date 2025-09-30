Бійці ССО рознесли позиції ворога на Північно-Слобожанському напрямку (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

Як повідомляється, здійснивши інфільтрацію у визначений район оператори бойових груп одного із загонів 73 морського центру зачистили ворожі позиції та територію навколо.

Після цього під вогнем ворожої артилерії та дронів вони завели піхотні підрозділи на відбиту у ворога ділянку, яку противник утримував протягом тривалого часу.

Оператори 73 центру також заволоділи мобільними телефонами знищених російських військових. На записаних противником відеозаписах вони не приховували свого невдоволення відсутністю постачання, ротацій тощо. Частина з цих файлів є в опублікованому відео.

Завершальній фазі зачистки передувала ретельна підготовка. Оператори ударних дронів 73 центру у співпраці з суміжними підрозділами БПЛА та артилерією методично вибивали противника з позицій та припиняли будь-які спроби ворога підвезти боєкомплект, провізію та замінити особовий склад.

"Виснажений і деморалізований ворог намагався втекти й забрати частину своїх вбитих, тіла яких кілька днів зносили на цю позицію. Утім, як видно на відео, все ці потуги були марними. Складені в мішки, інколи на купу, або просто розкидані по всій "зеленці" тіла стали тому підтвердженням", - зазначили в ССО.