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Бійці ССО розбили цілий дивізіон артилерії окупантів на півдні (відео)

Фото: бійці ССО розбили цілий дивізіон артилерії окупантів на півдні (24tv)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) за 10 днів розбили цілий дивізіон артилерії окупантів на півдні. Також під удар потрапили танк та БТРи ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій.

"За 10 днів роботи одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО знищила дивізіон артилерійських засобів противника, а також кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, внаслідок професійних дій наших операторів ворог втратив:

  • гаубиці Д-30;
  • танк;
  • БТРи.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті протягом доби сталося 127 бойових зіткнень. Війська агресора не залишають спроб оточити та захопити Авдіївку на Донеччині. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ ведуть важкі позиційні бої на багатьох ділянках фронту. На Авдіївському напрямку ворог активно використовує бронетехніку для підтримки піхоти, проте зазнає великих втрат.

 

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