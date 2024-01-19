Бойцы ССО разбили целый дивизион артиллерии оккупантов на юге (видео)

"За 10 дней работы одна из групп ударных БпАК 73 морского центра ССО уничтожила дивизион артиллерийских средств противника, а также несколько единиц бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.

В частности, в результате профессиональных действий наших операторов враг потерял:

гаубицы Д-30;

танк;

БТРы.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 127 боевых столкновений. Войска агрессора не оставляют попыток окружить и захватить Авдеевку в Донецкой области. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ ведут тяжелые позиционные бои на многих участках фронта. На Авдеевском направлении враг активно использует бронетехнику для поддержки пехоты, однако несет большие потери.