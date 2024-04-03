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Бійці ССО ракетами Brimstone знищили БМП РФ з екіпажем та склад БК (відео)

Україна, Середа 03 квітня 2024 09:09
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Бійці ССО ракетами Brimstone знищили БМП РФ з екіпажем та склад БК (відео) Фото: бійці ССО ракетами Brimstone знищили БМП РФ з екіпажем і склад БК (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) знищили російську БМП разом із екіпажем та склад боєприпасів ворога. Удар був здійснений ракетами Brimstone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

"Оператори ССО ЗС України знищили танкові тягачі, БМП та військовослужбовців противника", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за допомогою ракет Brimstone знищено:

  • БМП разом з екіпажем;
  • польовий склад боєприпасів.

Крім того, під час виконання бойових завдань на одному з операційних напрямків оператори FPV-дронів 8-го полку ССО виявили та знищили:

  • 2 танкові тягачі;
  • БМП;
  • 2 російських окупантів.

Ракети Brimstone в Україні

22 лютого Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Йшлося, зокрема, про передачу 200 ракет Brimstone.

Brimstone - ракета класу “земля-земля” або “повітря-земля”. Розроблена міжнародним консорціумом MBDA для британських Королівських ПС.

Як пише "Мілітарний", ракета Brimstone має довжину 1,8 м і діаметр 180 мм. Її багатофункціональна тандемна бойова частина важить 6,3 кг і здатна пробивати динамічну броню. При цьому вага ракети становить близько 50 кг.

Бійці ССО ракетами Brimstone знищили БМП РФ з екіпажем та склад БК (відео)

Ракета Brimstone (wikipedia.org)

Система наведення використовує радар міліметрових хвиль і напівактивний лазер, якими захоплює ціль при наведенні. Дальність ураження ракетами Brimstone 2 з літака - 60 км. При пуску ракети з землі дальність зменшується до 10-12 км.

Для пусків ракет Brimstone українські військові застосовують наземні пускові установки, встановлені на малотоннажний вантажний транспорт.

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