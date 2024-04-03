ua en ru
Ср, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бойцы ССО ракетами Brimstone уничтожили БМП РФ с экипажем и склад БК (видео)

Украина, Среда 03 апреля 2024 09:09
UA EN RU
Бойцы ССО ракетами Brimstone уничтожили БМП РФ с экипажем и склад БК (видео) Фото: бойцы ССО ракетами Brimstone уничтожили БМП РФ с экипажем и склад БК (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Сил специальных операций (ССО) уничтожили российскую БМП вместе с экипажем и склад боеприпасов врага. Удар был осуществлен ракетами Brimstone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО, "Милитарный".

"Операторы ССО ВС Украины уничтожили танковые тягачи, БМП и военнослужащих противника", - говорится в сообщении.

В частности, с помощью ракет Brimstone уничтожены:

  • БМП вместе с экипажем;
  • полевой склад боеприпасов.

Кроме того, во время выполнения боевых задач на одном из операционных направлений операторы FPV-дронов 8-го полка ССО обнаружили и уничтожили:

  • 2 танковых тягача;
  • БМП;
  • 2 российских оккупантов.

Ракеты Brimstone в Украине

22 февраля Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине. Речь шла в частности, о передаче 200 ракет Brimstone.

Brimstone - ракета класса "земля-земля" или "воздух-земля". Разработана международным консорциумом MBDA для британских королевских ПС.

Как пишет "Милитарный", Brimstone имеет длину 1,8 м и диаметр 180 мм. Ее многофункциональная тандемная боевая часть весит 6,3 кг и способна пробивать динамическую броню. При этом вес ракеты составляет около 50 кг.

Бойцы ССО ракетами Brimstone уничтожили БМП РФ с экипажем и склад БК (видео)

Ракета Brimstone (wikipedia.org)

Система наведения использует радар миллиметровых волн и полуактивный лазер, которым захватывает цель при наведении. Дальность поражения ракетами Brimstone 2 из самолета - 60 км. При пуске ракеты с земли дальность уменьшается до 10-12 км.

Для пусков ракет Brimstone украинские военные используют наземные пусковые установки, установленные на малотоннажный грузовой транспорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Десятки единиц техники и 700 оккупантов: обновленные потери России в войне
Десятки единиц техники и 700 оккупантов: обновленные потери России в войне
DAILY
Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации