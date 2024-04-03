Бойцы ССО ракетами Brimstone уничтожили БМП РФ с экипажем и склад БК (видео)

Бойцы Сил специальных операций (ССО) уничтожили российскую БМП вместе с экипажем и склад боеприпасов врага. Удар был осуществлен ракетами Brimstone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО , "Милитарный".

"Операторы ССО ВС Украины уничтожили танковые тягачи, БМП и военнослужащих противника", - говорится в сообщении.

В частности, с помощью ракет Brimstone уничтожены:

БМП вместе с экипажем;

полевой склад боеприпасов.

Кроме того, во время выполнения боевых задач на одном из операционных направлений операторы FPV-дронов 8-го полка ССО обнаружили и уничтожили:

2 танковых тягача;

БМП;

2 российских оккупантов.

Ракеты Brimstone в Украине

22 февраля Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине. Речь шла в частности, о передаче 200 ракет Brimstone.

Brimstone - ракета класса "земля-земля" или "воздух-земля". Разработана международным консорциумом MBDA для британских королевских ПС.

Как пишет "Милитарный", Brimstone имеет длину 1,8 м и диаметр 180 мм. Ее многофункциональная тандемная боевая часть весит 6,3 кг и способна пробивать динамическую броню. При этом вес ракеты составляет около 50 кг.

Ракета Brimstone (wikipedia.org)

Система наведения использует радар миллиметровых волн и полуактивный лазер, которым захватывает цель при наведении. Дальность поражения ракетами Brimstone 2 из самолета - 60 км. При пуске ракеты с земли дальность уменьшается до 10-12 км.

Для пусков ракет Brimstone украинские военные используют наземные пусковые установки, установленные на малотоннажный грузовой транспорт.