Бійці ССО на позиціях росіян в Курській області знищили комплекс РЕБ "Сапфір" (відео)

"Станцію радіоелектронной боротьби воїни виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в ССО, ураження нанесли ударні БПЛА, за допомогою яких РЕБ "Сапфір" було знищено, а окупанти понесли втрати вбитими і пораненими.

Що відомо про комплекс РЕБ "Сапфір"

Комплекс РЕБ "Сапфір" може визначити безпілотник на відстані в 30 км. При цьому, протидія РЕБ розпочинається вже на відстані 5 км від комплексу при підльоті БПЛА. Як запевняють в РФ, "Сапфір" може придушувати навіть наземні станції керування дронами.

У листопаді 2023 року повідомлялось, що РФ, нібито, провела модернізацію РЕБ "Сапфір". Зокрема, комплеск було оновлено так званою модульною конструкцією з розширеним діапазоном частот - від 300 мегагерц до 6 ГГц.