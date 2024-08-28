Бойцы ССО на позициях россиян в Курской области уничтожили комплекс РЭБ "Сапфир" (видео)

"Станцию ​​радиоэлектронной борьбы воины обнаружили в ходе разведки местности, которая находится под контролем противника", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ССО, поражение нанесли ударные БПЛА, с помощью которых РЭБ "Сапфир" было уничтожено, а оккупанты понесли потери убитыми и ранеными.

Что известно о комплексе РЭБ "Сапфир"

Комплекс РЭБ "Сапфир" может определить беспилотник на расстоянии в 30 км. При этом противодействие РЭБ начинается уже в 5 км от комплекса при подлете БПЛА. Как уверяют в РФ, "Сапфир" может подавлять даже наземные станции управления дронами.

В ноябре 2023 года сообщалось, что РФ, якобы, провела модернизацию РЭБ "Сапфир". В частности, комплеск был обновлен так называемой модульной конструкцией с расширенным диапазоном частот - от 300 мегагерц до 6 ГГц.