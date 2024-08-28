Бійці ССО на позиціях росіян в Курській області знищили комплекс РЕБ "Сапфір" (відео)
Оператори Сил спеціальних операцій (ССО) в Курській області знищили російський комплекс РЕБ "Сапфір". Він розташовувався на позиціях загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Станцію радіоелектронной боротьби воїни виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають в ССО, ураження нанесли ударні БПЛА, за допомогою яких РЕБ "Сапфір" було знищено, а окупанти понесли втрати вбитими і пораненими.
Що відомо про комплекс РЕБ "Сапфір"
Комплекс РЕБ "Сапфір" може визначити безпілотник на відстані в 30 км. При цьому, протидія РЕБ розпочинається вже на відстані 5 км від комплексу при підльоті БПЛА. Як запевняють в РФ, "Сапфір" може придушувати навіть наземні станції керування дронами.
У листопаді 2023 року повідомлялось, що РФ, нібито, провела модернізацію РЕБ "Сапфір". Зокрема, комплеск було оновлено так званою модульною конструкцією з розширеним діапазоном частот - від 300 мегагерц до 6 ГГц.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу на ранок 28 серпня, за добу на фронті зафіксовано 184 бойових зіткнень. Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ вдалося повернути втрачені позиції на південний захід від Кремінної. Водночас війська РФ також мають просування на Донбасі.
До того ж, як припускають аналітики ISW, росіяни намагалися використати візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію (КАЕС), щоб неправдиво представити Україну та підірвати підтримку Заходу.
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