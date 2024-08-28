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Бойцы ССО на позициях россиян в Курской области уничтожили комплекс РЭБ "Сапфир" (видео)

Курская область, Среда 28 августа 2024 09:12
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Бойцы ССО на позициях россиян в Курской области уничтожили комплекс РЭБ "Сапфир" (видео) Фото: комплекс РЭБ "Сапфир" (rostec.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Операторы Сил специальных операций (ССО) в Курской области уничтожили российский комплекс РЭБ "Сапфир". Он размещался на позициях захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Станцию ​​радиоэлектронной борьбы воины обнаружили в ходе разведки местности, которая находится под контролем противника", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ССО, поражение нанесли ударные БПЛА, с помощью которых РЭБ "Сапфир" было уничтожено, а оккупанты понесли потери убитыми и ранеными.

Что известно о комплексе РЭБ "Сапфир"

Комплекс РЭБ "Сапфир" может определить беспилотник на расстоянии в 30 км. При этом противодействие РЭБ начинается уже в 5 км от комплекса при подлете БПЛА. Как уверяют в РФ, "Сапфир" может подавлять даже наземные станции управления дронами.

В ноябре 2023 года сообщалось, что РФ, якобы, провела модернизацию РЭБ "Сапфир". В частности, комплеск был обновлен так называемой модульной конструкцией с расширенным диапазоном частот - от 300 мегагерц до 6 ГГц.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 28 августа, за сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновений. Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ удалось вернуть утраченные позиции юго-западнее Кременной. В то же время у войск РФ есть продвижение на Донбассе.

К тому же, как предполагают аналитики ISW, россияне пытались использовать визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую атомную электростанцию ​​(КАЭС), чтобы ложно представить Украину и подорвать поддержку Запада.

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