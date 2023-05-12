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Бойцы ССО показали уничтожение двух САУ, которые россияне пытались спрятать (видео)

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Херсонская область, Пятница 12 мая 2023 13:18
Бойцы ССО показали уничтожение двух САУ, которые россияне пытались спрятать (видео) Фото: бойцы ССО утилизировали две САУ оккупантов и показали видео (Getty Image)
Автор: Мария Кучерявец

Бойцами ССО на Херсонском направлении были уничтожены две самоходные артиллерийские установки российских войск. Враг пытался скрыть САУ, но это ему не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО.

"Операторами ССО уничтожены 2 самоходные артиллерийские установки противника. В ходе проведения аэроразведки на Херсонском направлении, воинами Сил специальных операций обнаружены замаскированные позиции 2 САУ. Точными сбросами с дронов вражеская техника была утилизирована", - говорится в описании под видео.

Напомним, что Силы обороны за прошедшие сутки на Таврическом направлении уничтожили роту россиян и два десятка вражеского вооружения.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили группу вражеских штурмовиков двумя выстрелами в Бахмуте.

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