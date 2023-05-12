Бойцы ССО показали уничтожение двух САУ, которые россияне пытались спрятать (видео)
Бойцами ССО на Херсонском направлении были уничтожены две самоходные артиллерийские установки российских войск. Враг пытался скрыть САУ, но это ему не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО.
"Операторами ССО уничтожены 2 самоходные артиллерийские установки противника. В ходе проведения аэроразведки на Херсонском направлении, воинами Сил специальных операций обнаружены замаскированные позиции 2 САУ. Точными сбросами с дронов вражеская техника была утилизирована", - говорится в описании под видео.
Напомним, что Силы обороны за прошедшие сутки на Таврическом направлении уничтожили роту россиян и два десятка вражеского вооружения.
Кроме того, украинские бойцы уничтожили группу вражеских штурмовиков двумя выстрелами в Бахмуте.
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